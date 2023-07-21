Разношенная обувь и свободные брюки: как одеваться и что брать с собой в поезд и самолет

В предвкушении летнего отпуска многие задумываются о том, что стоит и не стоит положить в чемодан. Но важны и те вещи, в которых вы поедете в свой отпуск. Неправильный наряд может омрачить начало путешествия.

В частности, стоит отказаться от тугих носков, чтобы не страдать от отеков в путешествии. Ведь перетягивающая резинка может затруднить кровообращение.

«Также ехать в отпуск лучше в разношенной или широкой обуви. А уже по приезду переодеться в шлепки или сабо. Кроме того, обтягивающую одежду тоже не надо брать с собой. Здесь лучше отдать предпочтение широким футболкам и толстовкам. Брюки тоже не должны давить на талию, чтобы не появились боли в животе и пояснице», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» путешественница Анна Кулакова.

Многие надеются в дороге подремать и берут с собой подушку, которая служит декором для дивана или вовсе мягкую игрушку, найденную у ребенка. Они небольшие и может показаться, что это удобно.

«Но во время поездки из-за них позвоночник будет находиться в анатомически неправильном положении. Это может привести к боли в голове и спине, онемению рук и ног. Здесь лучше выбрать ортопедическую подушку», – уточняет путешественник Максим Белковский.

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