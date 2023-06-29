Секретничайте, улыбайтесь и льстите: как влюбить в себя человека с первой же встречи

Человек не может нравиться абсолютно всем, но производить приятное первое впечатление практически всегда вполне возможно. Для этого нужно знать несколько простых психологических приемов. Многие из них известны, но все равно работают безотказно.

Для начала стоит помнить, что понравиться новому знакомому будет легче, если вы сами в хорошем настроении, много улыбаетесь и шутите. Ваши негативные эмоции в данном случае придется держать глубоко внутри себя. Далее можно осторожно скопировать позу и положение рук, возможно, даже жесты. Это тоже располагает.

«Кроме того, всегда отлично работает похвала. Старайтесь при этом быть искренними, грубая лесть сразу же будет заметна. Впрочем, можно сделать и комплимент, но в этом случае лучше передать его от третьего лица. Не говорите, что у человека прекрасное чувство юмора, скажите, что его чувство юмора постоянно хвалит общий знакомый. Так лесть будет более деликатной», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Эксперт также отмечает, что людей располагают чужие слабости и ошибки. Признайтесь, что не можете устоять перед сладким или часто опаздываете, потому что любите поспать. И человеку сразу же станет комфортнее от вашей откровенности. Также можно раскрыть какой-нибудь «секрет». Разумеется, это правило не работает при деловом общении, где все же важно оставаться профессионалом.

«В разговоре постарайтесь чаще соглашаться с собеседником, акцентируйте его внимание на схожих взглядах и вкусах, а не на различиях между вами. Еще один эффективный прием – сравнить человека с кем-то выше рангом: известным политиком, художником или музыкантом. Тут все зависит от ситуации», – уточнила эксперт.

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