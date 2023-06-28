Катышки и складки: разбираемся, можно ли по одежде выявить психологические проблемы у женщины

Не секрет, что одежда – это, так или иначе, форма самовыражения. Даже если мы надеваем первую попавшуюся футболку и удобные джинсы, мы все равно делаем выбор. Иногда этот выбор говорит о нашей уверенности, а иногда - о комплексах.

Многие думают, что если человек одевается не слишком опрятно, то это говорит о том, что он не любит себя и «махнул» рукой на свой внешний вид. И хотя на деле все несколько сложнее, зачастую неглаженая, выцветшая одежда, катышки и пятна могут говорить об эмоциональных проблемах, вплоть до депрессии.

«Особенно это справедливо в том случае, если девушка всегда внимательно относилась к своим нарядам. Интересовалась модой и стилем. В этом случае такая перемена - практически крик о помощи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Кроме того, эксперт предупреждает, что слишком откровенная одежда, например, сочетания короткого топа и мини, обычно говорит не об уверенности, а о комплексах. Часто выбор вызывающего наряда - это попытка привлечь к себе внимание.

«Инфантильная одежда, с обилием молодежных фасонов и детских принтов, на взрослой женщине также выглядит странно. Редко, кто действительно и выглядит, и чувствует себя гармонично в одежде «не по возрасту». А все потому, что за этим обычно скрывается страх старения», - уточняет эксперт.

Психолог советует не стесняться своего возраста. И выбирать стильную и качественную одежду под стать вашему статусу.

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