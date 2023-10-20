«Шампунь и бальзам — капля в море»: выяснилось, какой особый уход нужен блондинкам

С возрастом волосы женщины становятся более редкими и нездоровыми, однако правильный уход поможет сохранить их красоту дольше. Об этом рассказала стилист Татьяна Гринева.

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Самое важное, по словам эксперта, это полноценное и разнообразное питание, богатое белком и растительной клетчаткой.

«Обязательно принимать витамины и БАДы. Разумеется, по назначению врача и, конечно же, необходимо сдавать анализы. Нужно следить за уровнем нутриентов в организме и не допускать их дефицита», — отметила Гринева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что важно обратить внимание на следующие микроэлементы: цинк, селен, биотин, ферритин, железо и, конечно же, витамины группы В.

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Уход

Средства по уходу же, предупредила стилист, нужно подбирать по типу волос.

«Базово необходимы шампунь, бальзам и раз в неделю — маска и пилинг для кожи головы. А если вы блондинка, то шампунь и бальзам для вас — это как капля в море. Как минимум необходим дополнительный уход в виде несмываемого флюида или сыворотки и термозащиты. А также желательно делать более глубокие уходовые процедуры в салоне. Любите свои волосы, и они будут всегда отвечать вам взаимностью», — подытожила эксперт.

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