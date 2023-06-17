«Шопоголик — это диагноз»: разбираемся, почему нельзя тратить деньги только ради удовольствия

Скидки, яркие упаковки товаров и новинки привлекают человека, чтобы он сделал ненужные покупки в магазине. Однако пустое расточительство может быть опасно для вашего бюджета и психики. Вот признаки того, что есть проблема.

Покупка вещей не по средствам является нехорошим знаком и говорит о том, что деньги тратятся на то, что не нужно.

«Шопоголик — это диагноз. Чаще всего это не здоровый импульс, а желание похвастаться, выделиться или снять напряжение. Если дома много вещей, которые не используются, то это тоже тревожный звоночек шопоголика. Перед покупкой всегда стоит задуматься о необходимости вещи и ее использовании», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Посещение торговых центров для поднятия настроения тоже один из признаков шопоголика. Зарядиться позитивом лучше за счет спорта или встречи с друзьями и близкими. Еще одна привычка пустого расточительства — покупка вещей для поддержки имиджа и предметов, которые уже есть дома.

«Кроме того, весьма сомнительное распоряжение бюджетом, если часто покупать вещи со скидкой. На самом деле они дают ложное ощущение экономии. Это только кажется, что можно совершить выгодную сделку, купив товар по сниженной цене», - уточняет эксперт.

Также иллюзию удачных покупок создают магазины с фиксированной ценой. Чаще всего оттуда можно выйти с пакетами ненужных вещей.

Ранее мы рассказывали, как нас обманывают магазины косметики.