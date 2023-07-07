Следите за пульсом и делайте разминку: как начать бегать без вреда для здоровья

Бег – один из самых эффективных способов, чтобы избавиться от лишних килограммов. Однако стоит придерживаться нескольких правил, чтобы беговые занятия способствовали похуданию.

«Прежде чем начать заниматься бегом, необходимо купить кроссовки с амортизацией и браслет с измерением давления и пульса. Перед каждой тренировкой нужно делать разминку. Также стоит постепенно начинать беговые занятия. По началу можно чередовать легкий бег с быстрой ходьбой. Время пробежки должно составлять не более 30 минут», – рассказала тренер по легкой атлетике Екатерина Иванова.

Темп бега стоит выбрать спокойным и размеренный. Также важно следить за работой сердца и пульса. Если максимальную частоту сердечных сокращений, которая равна 220, вычесть из возраста человека, то получится оптимальный пульс при физических нагрузках.

«А для похудения лучше всего отдать предпочтение интервальному бегу. Здесь необходимо чередовать ускоренный и медленный бег. Например, один километр можно пробежать изо всех сил, следующие 500 метров - в спокойном ритме», – заключила эксперт.

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