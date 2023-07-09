Сначала с участковым, потом в суде: как разобраться с соседями, у которых живет шумная собака

Отдых в собственной квартире может быть испорчен по разным причинам. Например, из-за лая соседской собаки. Терпеть такие неудобства никто не обязан. Стоит немедленно принять соответствующие меры.

Постоянный лай собаки у соседей, который мешает уснуть, отдыхать или заниматься своими делами как днем, так и ночью нарушает российское законодательство. Такой конфликт можно попробовать урегулировать самостоятельно с владельцами животного. Однако часто в таких случаях с соседями невозможно договориться.

«Если разрешить ситуацию мирным путем не получилось, то попробовать решить проблему, связанная с постоянным шумом соседской собаки, можно с помощью Роспотребнадзора. После заявления ведомство обязано провести лабораторную экспертизу на наличие и уровень шума в квартире», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Если он будет превышать норму по итогу исследования, то владельцу питомца будет вынесено предписание на устранение нарушений. Кроме того, проверяющий орган может составить протокол об административном правонарушении. Однако такие мероприятия проводятся только в дневное время.

Также с такой проблемой можно обратиться к районному участковому или в жилищную инспекцию, которые проведут разъяснительную беседу с соседями. Если и это никак не повлияло на соседей, то уже придется обратиться в суд.

«Здесь с ответчика можно потребовать, как прекращения нарушений по закону, так компенсацию за моральный вред и по возмещению убытков», – заключил эксперт.

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