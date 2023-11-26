«Снимет спазм сосудов»: как избавиться от заложенности носа подручными средствами

Осенью и зимой люди все чаще сталкиваются с простудными заболеваниями и сопутствующей им заложенностью носа. Однако не всегда к недугу удается приготовиться, поэтому случается, что под рукой нет лекарств и сосудосуживающих капель.

Врач-отоларинголог Яна Новикова рассказала нам, как действовать в такой ситуации. По ее словам, существуют методы, позволяющие восстановить нормальное дыхание без препаратов.

«Помочь может горячий душ — влажный теплый воздух снимет спазм сосудов, но не пересушит раздраженную слизистую. Там же, в душе, можно провести промывание носа — как солевым раствором, так и обычной теплой водой. Не менее эффективен Массаж активных точек. Обычно рекомендуют массировать крылья носа или точку между бровями. Этот метод работает, если заложенность возникла из-за выраженного отека слизистой. Если же в носу есть слизь — сначала промойте носовые ходы», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Массировать, добавила она, можно разными способами: от мягкого давления на область между бровями до интенсивного постукивания по крыльям носа. Продолжительность — не менее 5 минут.

«Не помешает также сделать дыхательную гимнастику — с ее помощью мы снимем отек. Сначала нужно активно подышать одной половинкой носа, затем другой, и повторить это 5-10 раз. Потом нужно сделать 10-15 активных циклов вдох-выдох через обе ноздри. После этой гимнастики массаж активных точек может сработать гораздо лучше», — отметила Новикова.

Еще один способ — теплый компресс. Использовать надо влажное теплое полотенце, специальную солевую грелку или мешочек подогретой соли в течение 15-20 минут. Главное — не нагревать область вокруг глаз и не использовать этот метод при боли в пазухах.

«Сок алоэ и другие растительные средства также помогают, но только при условии, что у вас нет на них аллергической реакции. Допустимо закапывать в носовые ходы 2-3 капли сока алоэ до 3 раз в день, но только не у детей до 3 лет», — предупредила врач.

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