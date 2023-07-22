Собака мордой вниз: разбираемся, как занятия йогой могут продлить половой акт

Качество сексуальной жизни зависит от многих факторов. Физическая активность может помочь улучшить показатели интимной жизни. В частности благодаря занятиям йогой мужчины могут продлить половой акт.

Многие мужчины сталкиваются с проблемой преждевременной эякуляцией. Это может привести к тревожности и заниженной самооценке. На помощь придут занятия бегом. Достаточно уделять 30 минут в день, после чего продлить удовольствие можно будет на 2,5 минуты.

«Занятия йогой также положительно сказываются на сексуальной жизни. Восточная практика может продлить сексуальное удовольствие в три раза. Особенно рекомендуется делать асаны, которые будут укреплять мышцы тазового дна. Например, практиковать позу собаки мордой вниз. Этот метод не даст быстрых результатов, но несколько месяцев регулярных занятий должны дать свои плоды», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» инструктор по йоге Маргарита Леонова.

Однако любую физическую активность стоит оценивать как потенциальную стратегию, которая может улучшить интимную жизнь. При необходимости за консультацией следует обратиться к специалисту, особенно если возникло желание начать употреблять лекарственные препараты.

Ранее мы рассказывали, как успокоиться с помощью простой техники.