Сон, вода и активность: как пережить мощные магнитные бури

Всего за сутки на Землю обрушились четыре магнитных бури, что уже отразилось на самочувствии метеозависимых людей. Однако в ближайшем будущем ученые прогнозируют рост активности Солнца, а значит впереди еще больше подобных явлений, которые также окажутся крайне мощными.

Семейный интегративный врач Татьяна Войко рассказала, как пережить магнитные бури, столкнувшись с минимумом проблем и неприятных ощущений.

Поддерживаем организм

По словам специалиста, существует целый набор рекомендаций для упомянутого сложного периода.

«Для регуляции нервной системы в эти дни необходим полноценный ночной сон, начинающийся не позже 10 вечера. Кроме того, нужно достаточное количество теплой питьевой воды — она будет выполнять функцию дренажа и детокса, а также улучшит желчеотток», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не помешает обратить внимание и на свое питание. Врач посоветовала минимизировать употребление тяжелой еды и алкоголя, снизить нагрузку на печень. А чтобы ослабить застойные явления в организме, придется еще и нарастить активность.

«Рекомендуется больше двигаться, причем желательно на свежем воздухе. Утром подойдет и легкая гимнастика в сочетании с контрастным душем. Вечером же вдобавок к прогулке или спорту стоит принять теплую ванну», — отметила Войко.

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Кому ждать сложностей

Специалист объяснила, что смены погоды и магнитные бури влияют далеко не на каждого человека. Существует ряд проблем со здоровьем, которые и обуславливают метеозависимость.

«На возмущение магнитного поля земли прежде всего реагируют люди, у которых имеются нарушения циркуляции в сосудистом русле (вены и артерии), в лимфатической системе, в желчевыводящих протоках, а также во внутричерепном давлении», — подчеркнула собеседница.

Также в группе риска люди, у которых нарушен тонус вегетативной нервной системы, управляющей сосудами и внутренними органами.

Ранее стало известно, что приносят с собой магнитные бури.