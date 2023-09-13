Поломки техники, сильная головная боль: что принесут с собой магнитные бури

Мощная геомагнитная буря надвигается на Землю. Она начнется 13 сентября и продлится три дня, сообщил сайт Pravda.ru со ссылкой на Пермский политехнический университет.

Во время магнитных бурь ломается техника, а метеозависимые люди чувствуют ухудшение здоровья. Рассказываем, с чем еще придется столкнуться 13-16 сентября и почему магнитные бури — это всегда неприятно.

Фото: [ freepik.com ]

Плохое самочувствие и поломка техники

Доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха Эргаш Нуруллаев объяснил, что человек, как и вся земная материя, состоит из атомов, которые начинают двигаться в направлении усиленного магнитного поля Земли. А благодаря железу, частицы которого есть в человеческом организме, в нас находится собственное магнитное поле. Именно поэтому люди реагируют на геомагнитные возмущения.

Реакции бывают разные, отмечают эксперты — от головной боли до сонливости. При этом во время магнитных бурь страдают не только люди: ломается техника, сбоят приборы, в том числе навигаторы.

Фото: [ freepik.com ]

Страшные катаклизмы

Но не только это грозит землянам в это время. Ясновидящая Инна Мишина предсказала чудовищные катаклизмы 13-16 сентября.

«Будут землетрясения. Будут в ближайшее время торнадо, цунами. Следом пойдут песчаные бури, я видела также нашествие насекомых. Они уже есть в разных регионах, в Московской области. В жарких странах будет нашествие именно ядовитых насекомых», — рассказала ясновидящая Инна Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Картины разрушений она увидела во сне. Также она предсказала череду авиакатастроф. По ее словам, не стоит до конца сентября летать на самолетах.

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