Срочно в ремонт: почему нельзя пользоваться телефоном с трещиной на экране

Повреждение экрана — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы мобильных телефонов. Многие готовы смириться с этим неудобством и продолжают пользоваться телефоном. Но это очень плохая идея.

Царапины, а тем более трещины на экране не так безобидны, как кажется. Во-первых, со временем экран может перестать реагировать на прикосновения. Из-за нарушения целостности экрана, телефон начнет реагировать на перепады температуры и может выйти из строя.

«Но самая большая проблема для «внутренностей» телефона — это вода. Она вызывает коррозию и начинаются замыкания. Кроме того, если трещина станет больше, осколки стекла просто повредят его внутренности», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту смартфонов Никита Коморов.

Эксперт советует, при первых же повреждениям обращаться в мастерскую, если повреждение не слишком серьезное, то возможно достаточно будет наклеить защитное стекло или пленку. А дорогостоящая замена экрана не понадобится.

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