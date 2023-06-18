Стресс и обострение хронических заболеваний: разбираемся, почему интенсивные тренировки вредны при похудении

Многие уверены, что только активные занятия спортом помогут быстро сбросить вес. Это большое заблуждение, которое может привести к усталости и отсутствию мотивации. Более того, интенсивные нагрузки чреваты травмами.

Дело в том, что организму необходимо дать несколько месяцев для адаптации к нагрузкам. Также неверно считать, что от каждодневных изнурительных занятий спортом быстрее снизится вес. Такой ритм подходит только профессиональным спортсменам.

«Большие спортивные нагрузки могут привести к травмам и обострению хронических заболеваний, также в организме начинает вырабатываться кортизол, который еще называют гормоном стресса. Он же будет препятствовать расщеплению жиров и уменьшать мышечную массу», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

Кроме того, через пару недель спадет спортивный азарт от таких тренировок. Оптимально заниматься спортом нужно не каждый день, а три раза в неделю. Эксперт также напоминает, что за два часа до тренировки нужно обязательно сделать полноценный прием пищи, который будет содержать в себе длинные углеводы, в частности крупы и хлеб.

«Для тех, кто набирает массу, за полчаса до спорта можно сделать еще и перекус. А вот жирные и острые блюда необходимо исключить перед физической нагрузкой», - заключил эксперт.

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