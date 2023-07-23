Сухой нос и любовь к траве: разбираемся, какие заблуждения хозяева собак должны оставить в прошлом

Дружба между человеком и собакой длится уже много тысяч лет. И за это время накопилось достаточно мифов, связанных с этими питомцами. Но безоговорочная вера в разные заблуждения может быть вредна для хозяев и их питомцев.

Некоторые люди уверены, что собаки не умеют различать цвета и все видят только в черно-белом цвете. Однако хвостатые питомцы действительно не видят красный и зеленый цвет, но умеют отличать оттенки желтого, синего и серого. Конечно же, полностью на зрение они положиться не могут, поэтому задействуют еще обоняние и слух.

«Также не соответствует действительности мнение, что крупные собаки живут дольше, чем маленькие. Например, такие мелкие породы как чихуахуа могут прожить от 12 до 20 лет, таксы — более 13 лет. А вот большие ротвейлеры и сенбернары живут 8–10 лет, а мастифф — 6–12 лет. Другой распространенный мифов говорит о том, что сухой нос у собаки может указывать на болезнь», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» кинолог Анна Чернец.

Однако высохнуть он может даже у здорового пса. Например, он может быть обезвожен после игр на солнце. А вот странное поведение, отсутствие аппетита и активности может означать, что питомцу вероятно нездоровится.

Еще одно популярное заблуждение, что собаки едят растения, чтобы очистить организм. Чаще всего псы употребляют траву из-за недостатков минералов и витаминов, поэтому их рацион следует сбалансировать.

«Ведь от поедания уличной растительности питомец может отравиться или подцепить паразитов. Также стоит знать, что собака не всегда виляет хвостом от радости. Это же движение может означать волнение, проявление бдительности или страха», – уточнила эксперт.

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