Сушим феном и не защищаем от влаги: разбираемся, какие ошибки мгновенно испортят замшевую обувь

Совсем скоро нам вновь придется надевать ботинки и туфли вместо летних сандалий и шлепанцев. Осенью замшевая обувь смотрится особенно привлекательно. Но она достаточно непрактична и требует деликатного ухода.

Продлить срок службы замши помогут несколько правил. Во-первых, прежде чем выйти на улицу, новые ботинки или туфли из замши необходимо обработать специальным спреем от грязи и влаги. А после возвращения домой использовать щетку для замши, чтобы избавиться от налипшей грязи и пыли.

«В свою очередь промокшую обувь из замши следует просушить естественным путем без применения фена и использования батарей, так как высокие температуры могут деформировать или изменить их цвет. Ускорить процесс высыхания можно за счет смятых бумажных полотенец, вложенных внутрь», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту обуви Артур Меченков.

По словам эксперта, если на замшевых туфлях или ботинках недавно образовалось пятно, то загрязненное место необходимо промокнуть бумажным полотенцем или салфеткой и засыпать содой до полного испарения влаги, а затем почистить ластиком для замши или шлифовальной пилкой для ногтей.

«А вот засохшее пятно можно аккуратно потереть специальной или мягкой зубной щеткой, двигаясь по направлению, в котором лежит ворс. При сильных загрязнениях замшевую обувь следует отнести на профессиональную чистку», — уточнил эксперт.

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