Ткань без ворса и специальный спрей: как почистить технику, не испортив ее

Компьютер, ноутбук или другую технику необходимо регулярно чистить от пыли, грязи и крошек. Однако прежде чем приступить к этому, стоит определиться со способами чистки. Дело в том, что некоторые из них могут испортить гаджеты.

Например, смартфоны и планшеты нельзя чистить средствами для мытья окон, агрессивными химическими веществами и чистящими растворителями. Все они могут повредить покрытие экрана, на поверхность которого также не нужно ничего распылять. Такие гаджеты протирают мягкой тканью без ворса.

«Почистить ноутбук можно с помощью салфетки из микрофибры. Ее можно смочить для удаления стойких пятен на крышки и корпусе. Экраны любой техники следует чистить в выключенном виде, чтобы лучше видеть пыли и грязь. Монитор компьютера стоит протирать круговыми движениями безворсовой тканью, предварительно нанеся на нее специальный спрей», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер Никита Коморов.

По словам специалиста, перед чисткой клавиатуры ноутбук или компьютер необходимо отключить. После этого перевернуть ее и слегка потрясти, чтобы удалить скопившиеся между клавишами пыль и крошки. Оставшуюся грязь можно убрать с помощью липкого стикера.

«В завершении можно пройтись антибактериальными салфетками для клавиатуры, которые удалят остатки жира на поверхности. Эксперт заявил, что чистить цифровые устройства необходимо раз в неделю, чтобы сохранить их в хорошем состоянии и защитить от микробов», - уточнил эксперт.

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