Только не поджигайте: рассказываем, как избавиться от старого пня на даче

Удаление старого пня без использования топора, лопаты или пилы может быть сложной задачей, но все же выполнимой. Запаситесь терпением, настойчивостью и попытайтесь применить один из следующих способов.

Есть специальные химические средства, так называемые уничтожители стволов. Они помогут расслоить старый пень. Нанесите средство на поверхность пня и дайте ему время на проникновение.

«Можно использовать мочевину, калиевую селитру и даже соль. Но имейте в виду, что ждать придется долго, и потом на этом месте вряд ли что-то можно будет посадить. Пни бывают разные, и как только вы увидите, что он обмяк после всех этих средств, то приступайте к удалению. Если не получается руками, то возьмите лопату», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Следующий метод надо применять тогда, когда ствол пня сухой и твердый. После нанесения жидкостей этот способ бесполезен. Присоедините крючья и тросы к старому пню. Закрепите концы тросов на грузовик или трактор и попробуйте «вытянуть» его. Но еще проще сразу заказать или арендовать экскаватор. В таком случае ждать долго не придется, избавитесь от пня за минуту.

«Некоторые садоводы, отчаявшись, даже поджигают старые пни и избавляются от них таким способом. Помните, что это очень опасно, лучше воспользоваться другими советами», – предупредил эксперт.

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