Трогаем вещи без разрешения и просим пароль от Wi-Fi: разбираемся, какие ошибки в гостях совершают почти все

Кто же не любит ходить в гости. Особенно если хозяева щедры и гостеприимны. Но часто за хороший прием мы расплачиваемся не самым тактичным поведением. Конечно, у близких друзей можно и расслабиться, но все же есть правила, которые не стоит нарушать.

Часто мы даже не задумываемся о том, насколько привычное для нас поведение может быть неприятно другим людям. Например, если вы не хотите прослыть невежливым гостем, то для начала никогда не осматривайте квартиру самостоятельно.

«Это крайне невежливо и может поставить хозяев в неловкое положение. А вот попросить экскурсию вполне можно. Если квартира совсем маленькая, то сделайте комплимент убранству и спросите разрешения осмотреться в гостиной, куда вас проводили», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» специалист по этикету Наталья Кирова.

Кроме того, в гости лучше приходить со своей парой домашних носков или тапочек, а не утруждать этим хозяев. Однозначно под запретом приводить кого-то с собой без предупреждения. Даже если вас внезапно подвела няня, позвоните и предупредите, что будете с ребенком.

«А еще в гостях не принято просить открыть окно, включить кондиционер или обогреватель. Ведь температуру хозяева подбирают под себя. Если вам прохладно, можно попросить плед или пересесть ближе к кондиционеру, если жарко», – уточнила эксперт.

Также не стоит без спроса подкармливать домашних животных и прикасаться к хозяйским вещам. Взять заинтересовавшую вас статуэтку или книгу с полки можно только с разрешения. И последнее — не нужно просить пароль от Wi-Fi, в гости вы приходите ради общения, так что отложите телефон.

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