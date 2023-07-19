Удушье и слепота: чем опасны растения, окружающие нас летом

На даче, в парке или около водоема можно встретить растения, которые очень неприятно и больно «жалят». Обычно на них не обращают внимания или просто не знают об опасных свойствах. Однако эти зеленые «злодеи» не уступают по силе всем известной крапиве.

Например, знакомые с детства огромные кусты зеленого «укропа» – борщевик Сосновского. Имеет белые цветочки на макушке и часто привлекает внимание детей. Опасность заключается в том, что борщевик делится на ядовитый и неядовитый, отличить его могут лишь профессионалы.

«Яд растения при попадании на кожу становится проводником ультрафиолета, поэтому появляются ожоги. Также опасно попадание на слизистую глаз – можно потерять зрение. К похожим растениям относятся пастернак луговой, ясенец, молочай», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-аллерголог Артем Попов.

Также опасны цветы лютики. Группа их выделяет вещества, которые вызывают сильнейшее раздражение кожи, слизистых, бронхов и гортани. К ним относятся живокость и прострел (или сон-трава).

«Ядовитый дуб, ядовитый плющ, клещевина обыкновенная вызывают аллергическую реакцию, которая может стоить жизни или здоровья. Их не рекомендуют тереть, использовать в пищу и при банных процедурах. При этом растения используются в приготовлении продуктов» – уточняет эксперт.

Например, касторовое масло делают из плодов клещевины обыкновенной, но в этом случае их обрабатывают, уничтожая паром токсины.

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