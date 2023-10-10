Укрепляет иммунитет и убирает боль: психолог раскрыл неожиданно целебные свойства улыбки

Широкая улыбка — это не только способ демонстрации эмоций, но, как выяснилось, еще и поистине лечебное средство. С ее помощью люди могут помогать собственному организму бороться с теми или иными проблемами.

Психолог Артур Вафин перечислил полезные свойства улыбки. По его словам, еще медицинские психологи Эрнст Абель и Майкл Крюгер в рамках своих исследований доказали, что продолжительная и искренняя улыбка характерна для долгожителей.

«Улыбка снимает стресс и депрессию, что очевидно и логично, но не всегда доступно, если человек на взводе и на эмоциях. Тут надо попытаться заставить себя улыбнуться, так сказать, рассмеяться в лицо проблеме. Физический акт улыбки активирует пути в мозгу, которые влияют на эмоциональное состояние. Это означает, что, принимая счастливое выражение лица, вы можете обмануть свой разум и войти в состояние счастья», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Улыбка, добавил эксперт, также может укрепить иммунную систему и снизить кровяное давление. Когда человек улыбается, иммунная функция улучшается, потому что организм более расслаблен. Это происходит благодаря высвобождению определенных нейротрансмиттеров, то есть гормонов в головном мозге, передающих информацию от одного нейрона другому.

«Невероятно, но, как показывают исследования, улыбка высвобождает эндорфины, другие естественные обезболивающие и серотонин. То есть улыбка еще и естественным образом снижает уровень болевых ощущений», — заключил Вафин.

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