Сарказм и насмешки: как шутят люди, склонные к агрессии и тревожности

Юмор, на восприятие которого влияет много факторов: от возраста до национальности, способен вызвать положительные эмоциональные изменения. Он же оказывает большое влияние не только на повседневную жизнь, но также на ментальное здоровье.

Снижает тревожность

Хотя чувство юмора у каждого человека разное, однако его наличие говорит о психологическом здоровье, которое способно также его укрепить. Ведь юмор и умение смеяться над собой может снизить тревожность, помочь справиться со стрессом и защитить от депрессии.

«К тому же самоирония позволяет воспринимать себя реалистично. Кроме того, умение иронизировать над собственными ошибками и промахами улучшает взаимоотношения с окружающими», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Опасные насмешки

По словам эксперта, люди, которым свойственны добрые шутки, анекдоты или любят рассказывать забавные истории, чаще всего обладают стрессоустойчивостью, реже подвержены тревожностью и депрессией. Оптимисты же и открытые к переменам люди часто используют самоподдерживающий юмор. Их умение посмеяться над собой и негативными моментами жизни позволяет им легко справляться со стрессом и заводить новые знакомства.

«А вот большинство людей, которые склоны к самодеструктивному юмору, эмоционально неустойчивы, склоны к депрессии и тревожности, могут иметь низкую самооценку. При этом со стороны они могут казаться остроумными и веселыми», – уточнила эксперт.

Примером такого юмора является стендап. Вспыльчивым и агрессивным людям присущ юмор с использованием сарказма и насмешек над другими. Они способны пошутить даже, когда будут знать, что это может обидеть человека.

Ранее мы рассказывали, как встретить осень с улыбкой, а не в депрессии.