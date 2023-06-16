Улучшает память и защищает от Альцгеймера: какие принципы питания позволят нам сохранить ясный рассудок в старости
Эндокринолог Шурина рассказала, как питаться, чтобы поддержать здоровье мозга
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Все мы знаем, что правильное питание творит чудеса. И в том числе поддерживает наши физические силы и умственные способности в старости. Но речь идет не только и не столько о наборе продуктов. Гораздо важнее комплексный подход.
Не существует универсального списка продуктов, которые обязательно спасут ваш мозг от деградации с возрастом. Но есть определенные принципы, соблюдение которых пойдет на пользу всему организму.
«Больше листовых овощей и зелени. Они должны присутствовать в каждом приеме пищи. Выбирайте нежирное мясо и жирную рыбу, запекайте и варите их, а не жарьте. Рыбу также можно употреблять малосольную, но в небольших количествах», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Анжелика Шурина.
Откажитесь от полуфабрикатов и консервов, исключите фастфуд и алкоголь, а употребление сладкого сведите к минимуму. Пусть вашими конфетами станут ягоды и фрукты.
Если же говорить о конкретных продуктах, то обязательно добавьте в рацион льняное масло. Им можно заправлять салаты, но жарить на нем нельзя.
«Также обязательно добавляйте в салат и каши льняные и тыквенные семечки. И хотя бы раз в неделю ешьте морскую капусту», – заключила эксперт.
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