Улучшают настроение, снимают боль: какие продукты помогут облегчить ПМС

ПМС — актуальная проблема, с которой сталкивается каждая женщина. Плохое настроение, боли и неприятные ощущения доставляют массу неудобств, а потому избавиться от них хотели бы все.

Семейный и детский нутрициолог Дарья Сенатова назвала нам продукты, способные помочь при ПМС.

«Список открывает магний. Он расслабляет, улучшает настроение, снимает раздражительность. Его источниками являются кунжут, фундук, кедровые орехи, гречка, морковь и семена подсолнуха. Также полезным будет витамин К, обладающий болеутоляющими свойствами и способствующий расслаблению мышц матки при спазмах. Его можно получить из зеленого чая, брокколи, чечевицы, кураги, фисташек и миндаля», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, собеседница посоветовала употреблять витамин В6, который содержится в розмарине, базилике, укропе и чесноке. Он является помощником для усвоения магния. Дополнением к этому послужит кислота омега-3, содержащаяся в жирной рыбе и обладающая противовоспалительным эффектом, а также витамин Е – антиоксидант, разжижающий кровь и уменьшающий количество сгустков во время менструации. Его источники — миндаль, фундук и масло зародышей пшеницы.

«Пейте больше горячей воды в течение дня, желательно каждый час. Она способствует расслаблению сфинктеров и улучшению желчеоттока. Желчь же помогает выводить «отработанные» эстрогены, тем самым снижая проявления ПМС», — заключила Сенатова.

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