В вашем доме не все в порядке: просто посмотрите, где именно спит кот

Вы можете годами жить бок о боком со своим котом и не замечать простых вещей. Речь идет о местах для сна. На кровати, на подоконнике или под столом. Оказывается, место, в котором спит кот, может многое рассказать о нашей квартире.

Идеальная обстановка

Если ваш пушистый (или лысый) питомец предпочитает спать на мягкой мебели, например на диване или кресле, это свидетельствует о его предпочтении комфорта. Таким образом он показывает, что в доме все на своих местах и его это устраивает. А значит, должно и вас.

«Кошки любят быть в контроле и наблюдать за окружающими. Если ваш кот предпочитает спать на высоких местах, таких как вершина шкафа, подоконник или стеллаж – знайте, он вахтер. Так коты показывают свою заинтересованность в происходящем, даже когда полностью расслаблены», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фелинолог Виталий Малых.

Фото: [ freepik.com ]

Ищет уединения

Некоторые кошки прячут и засыпают там, где их вообще не видно. Можно целый день жить и не заметить, как он спит под кроватью или под столом. Он просто хочет побыть в уединении, так ему безопаснее. Оставьте эти места в доступе, не захламляйте пространство под кроватью. Если коту там нравится, значит все должно остаться именно так.

Большинство котов любят тепло, особенно исходящее от человеческого тела. Летом они греются на подоконнике, зимой возле батарей, а круглый год у вас в постели. Даже если вы приучили своего питомца отдыхать на лежанке, он все равно может полночи провести у вас в ногах.

«Наблюдение за предпочтениями вашего кота может помочь лучше понять его потребности и создать комфортную среду в квартире», – заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали про самые ласковые породы кошек. Их стоит завести семьям с детьми.