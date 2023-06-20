Вечный стажер: выяснилось, как работодатели обманывают новых сотрудников

Не всегда работодатели, оставляющие вакансии на различных сервисах, действительно нуждаются в сотруднике. Иногда такого рода объявления могут быть обманом, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, среди популярных методов обмана работодателей – нескончаемые стажировки. Руководство не говорит, сколько будет длиться испытательный срок, хотя он оплачивается ниже, чем полная ставка, или не оплачивается вовсе. Срок этой стажировки постоянно увеличивается, и соискатель превращается в вечного стажера, который работает за копейки.

Также уже стандартной стала схема обмана с тестовым заданием: когда соискателя просят пройти таковое, а потом говорят, что он не подходит.

«При этом задание может быть достаточно большим, рассчитанным едва ли не на несколько рабочих дней. В итоге это все выполняется, но на работу человека, разумеется, не берут, потому что компании не нужен был работник. Они искали того, кто сможет бесплатно решить какую-то задачу», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бывают и ситуации, когда человеку говорят, что в целом он им подходит, но некоторым моментам ему еще нужно обучиться, после чего навязывают платные курсы на ту или иную тематику.

«Сначала говорят, что нужно пройти курсы за пару недель, потом они растягиваются на месяцы или даже полгода, а потом на должность человека попросту не берут. Вот и получается, что он просто какое-то время впустую оплачивал обучение», — рассказал Мурадян.

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