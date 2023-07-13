Вместо компьютера, ассистента и картины: разбираемся, что еще интересного может телевизор

В последнем десятилетии просмотр ТВ-программ стал для человека чем-то необязательным. Информацию теперь очень быстро можно получить в собственном смартфоне, а фильмы и сериалы посмотреть на экране ноутбука.

Тем нее менее жители нашей страны вот уже несколько месяцев активно покупают телевизоры. Продажи выросли по всей России. И неудивительно, ведь современный телевизор может не только новости показывать.

«Например, можно использовать экран телевизора в качестве монитора. На таком удобно печатать, смотреть кино или играть в игры. Главное найти способ подключить его: по Wi-Fi или через HDMI», - делится с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» своим вариантом Виталий Михайлов.

А жительница Подмосковья Галина Яковлева напомнила, что телевизор нового поколения наверняка обладает всеми Smart функциями, включая голосового помощника. А значит он может выполнять работу ассистента и взаимодействовать с контроллером умного дома: включать чайник, розетки, кондиционер и многое другое.

«Также не стоит забывать, что телевизор - это тренер и учитель в одном лице. Главное найти нужный канал. Заниматься с помощью телевизора гораздо приятнее и удобнее, чем с ноутбуком, а тем более с телефоном», - подсказывает наш читатель Евгений Петренко.

Телевизор также может стать частью праздничного декора, достаточно установить на нем подходящее изображение или даже видео - получится необычная живая картина.

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