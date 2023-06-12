«Вода — главный враг»: разбираемся какие способы очищения могут привести телевизор в негодность

Телевизор – вещь зачастую дорогая. Ухаживать за ним нужно с особой осторожностью. Неправильная чистка может привести к повреждению экрана, порче цвета и даже выходу из строя. Однако правильно очистить телевизор не так сложно.

Есть несколько важных правил. Во-первых, никогда не используйте грубые ткани или бумажные полотенца, поскольку они могут повредить поверхность экрана. Используйте мягкую микрофибру или ткань из микроволокна.

«Вода – главный враг телевизора, поэтому не мочите тряпочку. Так вы испортите устройство, и восстановить его будет сложно. Есть специальные средства, которые увлажняют ткань и помогают при уходе за экраном и поверхностью телевизора. Их продают в магазинах электроники», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер Никита Комаров.

Но учите, что спреи для стекол или другие моющие средства – это худшая альтернатива. Протирайте экран телевизора двигаясь по кругу. Эта область устройства очень чувствительная и повредить ее можно не только водой, но и легким усилием. Поэтому будьте аккуратны, когда пытаетесь избавиться от пыли.

«Каждый телевизор имеет свои особенности, поэтому перед тем, как очистить экран, прочтите инструкции пользователя. Даже если вы их выбросили, всю информацию можно легко найти в интернете», - заключил эксперт.

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