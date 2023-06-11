Всего несколько минут: объясняем, почему эти простые упражнения стоит делать всем

Варикоз — это неприятное, но очень распространенное заболевание. А ведь его профилактикой является самая обыкновенная физическая активность. Даже прогулки или скандинавская ходьба смогут снизить риск его возникновения.

Конечно не каждый современный человек может уделять спорту достаточно времени. Но выделить 10 минут в день на несколько простых упражнений вполне реально. Заниматься можно и дома в перерыве между работой, и офисе.

«Просто поставьте ноги на пятки, а носками совершайте круговые движения. Через несколько секунд поменяйте положения стоп. Теперь встаньте на носки, а крутите пятками. Для второго упражнения нужно приподнять пятки, сделав опору на пальцы. Продержитесь в таком положении несколько секунд, затем встаньте на пятки, а носочки вытяните вперед. Повторите упражнение не менее 10 раз», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», - врач-терапевт Валерия Румянцева.

Также полезно в течение дня приподнимать ноги так, чтобы они были выше уровня сердца. Ранее флеболог рассказала, какая обувь вредна для здоровья вен и позвоночника.