Выяснилось, когда жителям Подмосковья стоит копать картошку

Астрология диктует нам правила поведения во многих аспектах жизни. И даже картофель лучше копать только с разрешения звезд. Астрологи уверены, что делать это надо именно на на убывающей Луне.

Картошка, выкопанная по правилам астрологии, отлично сохранится. Если урожай намечается богатый, то лучше не рисковать. Поэтому в ближайшие три дня отложите сбор картофеля. А приступить к нему можно уже четвертого сентября. Благоприятная пора продлится практически две недели и закончится 16 числа.

Кроме того, стоит помнить, что ботву лучше скосить за ранее, в идеале за 12 дней до уборки. Так вы существенно уменьшите риск распространения фитофтороза. Помните, что температура в почве не должна опуститься ниже восьми градусов тепла.

Ранее мы рассказывали, как понять, что пора собирать картофельный урожай.