Пойдем копать картошку: какие ошибки лишат вас знатного урожая
Садовод Тимченко рассказал, как понять, что пора собирать картофельный урожай
Фото: [freepik.com]
Для дачника картофель – это центральная фигура на участке. Определить правильное время для сбора урожая картофеля крайне важно, так как ранняя или поздняя уборка может повлиять на его качество и хранение.
Внимание на ботву
Когда картофель созревает, его зеленая ботва начинает постепенно желтеть и подсыхать. Если даже несколько листочков уже приняли такое состояние, значит, пора подкапывать и проверять его созревание.
«Убедитесь, что клубни при этом достаточно большие. Только в этом случае урожай можно собирать. Если они маленькие, но при этом желтоватые, значит, почва на вашем участке – проблемная либо семенной картофель был плохого качества», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.
Фото: [freepik.com]
К сбору готов
И еще во время созревания картофельных клубней на стеблях могут появиться небольшие цветки белого или фиолетового цвета. Их появление – прямой признак зрелости плодов.
Зрелый картофель имеет более плотную и толстую кожуру, чем несозревший. Внешняя оболочка приобретает определенный оттенок, обычно желтовато-коричневый. Если кожура выглядит сухой и твердой, это свидетельствует о готовности картофеля к сбору.
«Одним из способов определить готовность картофеля к сбору является проверка его прочности. При помощи лопаты можно аккуратно проверить, насколько трудно или легко воткнуть ее в землю вокруг картофельных кустов. Если лопата легко входит в землю без сопротивления, возможно, настало время убрать картофель», – заключил эксперт.
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