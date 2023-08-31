Пойдем копать картошку: какие ошибки лишат вас знатного урожая

Для дачника картофель – это центральная фигура на участке. Определить правильное время для сбора урожая картофеля крайне важно, так как ранняя или поздняя уборка может повлиять на его качество и хранение.

Внимание на ботву

Когда картофель созревает, его зеленая ботва начинает постепенно желтеть и подсыхать. Если даже несколько листочков уже приняли такое состояние, значит, пора подкапывать и проверять его созревание.

«Убедитесь, что клубни при этом достаточно большие. Только в этом случае урожай можно собирать. Если они маленькие, но при этом желтоватые, значит, почва на вашем участке – проблемная либо семенной картофель был плохого качества», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

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К сбору готов

И еще во время созревания картофельных клубней на стеблях могут появиться небольшие цветки белого или фиолетового цвета. Их появление – прямой признак зрелости плодов.

Зрелый картофель имеет более плотную и толстую кожуру, чем несозревший. Внешняя оболочка приобретает определенный оттенок, обычно желтовато-коричневый. Если кожура выглядит сухой и твердой, это свидетельствует о готовности картофеля к сбору.

«Одним из способов определить готовность картофеля к сбору является проверка его прочности. При помощи лопаты можно аккуратно проверить, насколько трудно или легко воткнуть ее в землю вокруг картофельных кустов. Если лопата легко входит в землю без сопротивления, возможно, настало время убрать картофель», – заключил эксперт.

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