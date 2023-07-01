Вытираются полотенцем и забывают про уши: какие правила умывания нарушают абсолютно все

Все мы знаем, что нужно умываться. Лучше делать это два раза в день с применением подходящего очищающего средства. Но даже если у вас такое есть, не факт, что вы делаете все правильно. Расспросили эксперта, как надо, а вы – проверьте себя.

Во-первых, перед тем, как умывать лицо, стоит обязательно помыть руки. Это простое, но важное правило, однако его почему-то игнорируют практически все. Волосы тоже лучше убрать с помощью повязки или просто сделать хвост. Так получится умыться более качественно.

«Во-вторых, очищать лицо с помощью средства нужно не пару секунд, а примерно полминуты. Легкими массажными движениями, избегая области вокруг глаз. А если вам нужно вечером смыть косметику или спф-крем, то перед умыванием должен быть подготовительный этап: очищение гидрофильным маслом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

Также важно очистить не только лицо, но и шею, и уши, а также линию роста волос. Температура воды должна быть теплой, не горячей и не прохладной. После умывания не спешите браться за полотенце – это еще одна распространенная ошибка.

«Лучше не тереть лицо полотенцем, а аккуратно промокнуть салфетками. Если предпочитаете все же полотенца, то учтите, что стирать их придется каждый день. И после умывания нужно обязательно увлажнить кожу», – заключила эксперт.

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