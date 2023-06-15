Запах старушки или сиропа от кашля: разбираемся, какие парфюмерные ноты могут сыграть с вами злую шутку

Не секрет, что даже самые универсальные и популярные ароматы могут вызвать отторжение. И наоборот, нестандартные нотки часто влюбляют в себя тех, кто предпочитает особенные запахи. Правда, такие духи не всегда уместны.

Если вы хотите быть полностью уверены в своем аромате, то есть несколько парфюмерных нот, которых стоит избегать. Во-первых, аккуратнее нужно быть с тяжелым запахом ладана. Поначалу такой аромат звучит интересно, но в итоге может вызвать ассоциации с церковной службой.

«Многие даже называют духи на основе ладана траурными. Согласитесь, не лучшая ассоциация. Кроме того, осторожнее нужно быть с запахом табака. Далеко не все парфюмеры умеют его грамотно обыграть. Выбирайте ароматы, где табак уравновешен, например, сладкой ванилью», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парфюмер Лариса Галкина.

Многие любят запах чистоты, который парфюмеры получают за счет альдегидов. Но этот ингредиент очень капризный. На некоторых он раскрывается тяжелым затхлым ароматом, его еще называют запахом старушки или бабушкиными духами. А так пахнуть, мало кто захочет.

«Шафран и шалфей — интересный, но спорный ингредиент. Часто напоминает кулинарные специи, а порой даже сироп от кашля», - уточнила эксперт.

Парфюмер отметила, что перед покупкой лучше поносить духи в течение дня, чтобы понять, как они действительно пахнут. Также не помешает поинтересоваться мнением знакомых. Это поможет понять, комфортен ли ваш запах для окружающих.

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