Запоминайте не слова, а выражения: разбираемся, какие лайфхаки помогут начать думать на иностранном языке

Чаще всего изучающие английский язык переводят слова в уме на родной. Однако, чтобы заговорить на иностранном языке необходимо думать на нем, для этого существуют лайфхаки, которые помогут это сделать.

Прежде всего, свободно заговорить на английском поможет заучивание слов не по отдельности, а парами. Можно начать с несложных фраз, которые пригодиться в жизни, а вот незнакомые слова важно адаптировать под себя. Ведь пополнять словарный запас будет проще, если усвоить их значение.

«Также надолго закрепить слова в памяти помогут фотокарточки на английском. Здесь самое главное интервально повторять их. Кроме того, для изучения иностранного языка стоит подключать и мышечную память. Например, разговаривая на английском можно щелкать пальцами, потом повторяя этот жест удастся быстрее сформировать мысль», – рассказывает репетитор по английскому языку Анна Валиева.

Более того, научиться думать на английском также поможет, если часто разговаривать на нем с самим собой или общаться с друзьями. При этом не нужно концентрироваться на ошибках и пытаться строить предложения идеально. Ошибки — это нормально, их допускают даже носители.

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