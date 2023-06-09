Защита от солнца и увлажнение: как сохранить свежий маникюр в течение всего отпуска

Даже те женщины, которые не делают маникюр постоянно, обычно балуют себя походом в салон перед отпуском. Если мастер сделает свою работу качественно, а вы продолжите ухаживать за ногтями, то они и к концу поездки будут выглядеть как новые.

Если вы не слишком жалуете гель-лаки, нужно понимать, что держатся они гораздо дольше обычных лаков. Главное – выбрать проверенного мастера, который все сделает правильно. А дальше ответственность ложится уже на вас.

«Если перед отпуском вам еще предстоят бытовые хлопоты вроде уборки и мытья большого количества посуды, то обязательно используйте перчатки. Даже самое качественное покрытие может пострадать из-за агрессивной бытовой химии», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер маникюра Юлия Соловьева.

Кроме того, в отпуске важно ежедневно увлажнять кутикулу специальным маслом. Иначе она будет сохнуть и выглядеть неаккуратно. Кстати, попробуйте сделать пилочный, а не обрезной маникюр. При спиливании кутикулы она меньше повреждается, а потому не так быстро грубеет. Первую неделю руки будут выглядеть идеально.

«Если у вас случился скол гель-лака, а возможности пойти в салон на коррекцию нет, то используйте не простой лак для закрашивания, а лаки повышенной стойкости», – уточняет эксперт.

Мастер также отметила, что ногти нуждаются в защите от солнца, если вы все же выбрали обычный лак, то нужно обязательно добавить специальное покрытие с УФ-фильтрами.

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