Заведите отдельное ведро: что ни в коем случае нельзя смывать в раковину

Мука, кофе, крупы и семена чиа – страшный враг канализационных труб. Любой продукт из этого списка способен вывести из строя кухонную раковину. Конечно, при условии, что вы будете сливать туда его остатки. Поэтому здесь необходима грамотная утилизация.

Дело в том, что данные продукты имеют привычку разбухать до невероятных размеров и буквально приклеиваться к стенкам канализации. Например, мука ­- это тот самый клейстер, который варили для проклейки всего, в том числе обоев. Это практически самый сильный клей всего из двух компонентов. Попадая в трубы, она налипает на стенки, и снять получившийся продукт можно лишь вручную.

«Кофе считается сорбентом, однако это свойство ему подвластно лишь в некоторых аспектах. На самом деле он такой мелкий, особенно молотые зерна, что цепляется за образовавшийся внутри канализации налет и создает настоящий барьер. Прочистить такой засор можно также лишь механически», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сантехник Григорий Корзун.

Всевозможные крупы и макароны это продукты, которые способны разбухать все время, пока находятся в воде. Поэтому канализация не лучший выбор для их утилизации. Даже через унитаз.

Уже готовая гречка или рис, а тем более макароны, могут стать еще объемнее на своем пути и застрять, создавая уйму проблем другим квартирам. К таким продуктам относятся и семена чиа, которые за последнее время набрали большую популярность.

«Чтобы избежать каких-либо проблем и не вредить экологии, необходимо завести отдельный контейнер для подобных продуктов», - заключил эксперт.

Ранее мы уже рассказывали, какие еще продукты разорят вас на услуги сантехника.