130 лет со дня рождения Сергея Есенина: самые скандальные факты биографии поэта

3 октября исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина — одного из самых читаемых и любимых русских поэтов XX века. Его творчество давно стало частью культурного наследия, но жизнь поэта была полна скандалов, драматических поворотов и резонансных историй. Что известно о жизни озорного гуляки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дон-жуан с острым языком

Есенин официально был женат трижды: на актрисе Зинаиде Райх, американской танцовщице Айседоре Дункан и Софье Толстой, внучке Льва Толстого. Кроме того, он имел несколько гражданских браков, в том числе с Анной Изрядновой, от которой у него родился сын Юрий. Также у поэта был внебрачный сын Александр от брака с поэтессой Надеждой Вольпин. Его отношения с женщинами часто сопровождались ссорами, изменами и громкими разрывами.

Современники вспоминали Есенина как яркого, но скандального человека. Он нередко появлялся на публике в нетрезвом виде, устраивал шумные ссоры и драки. Эпатажные выходки становились достоянием широкой публики и накладывали отпечаток на его репутацию. В литературной среде Есенин был фигурой противоречивой: талантливого поэта нередко воспринимали как хулигана и скандалиста.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

Кроме того, Есенин вступал в острые споры с коллегами. Его «крестьянский романтизм» критиковали за несоответствие духу революционной эпохи. Известны его конфликты с поэтом Владимиром Маяковским, с которым Есенин неоднократно обменивался резкими высказываниями. Эти столкновения становились заметными событиями в культурной жизни страны.

Несмотря на то, что у Есенина было несколько детей, его отношения с ними были сложными. С сыном Юрием, рожденным в союзе с Анной Изрядновой, поэт не поддерживал постоянной связи. В случае с сыном Александром, рожденным от Надежды Вольпин, Есенин даже настаивал на том, чтобы беременность была прервана, однако мать сохранила ребенка.

Тайная смерть

28 декабря 1925 года Есенин был найден мертвым в ленинградской гостинице «Англетер». По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. Однако с самого начала появлялись сомнения: на теле поэта были синяки, а при осмотре обнаружили признаки возможной борьбы. Это породило многочисленные версии о насильственной смерти. Вопрос о том, действительно ли поэт добровольно ушел из жизни, остается открытым для исследователей и сегодня.

Вокруг Есенина еще при жизни складывался миф о «деревенском мальчике-поэте». Этот образ активно поддерживался как самим автором, так и его окружением, хотя на деле его семья жила не в крайней бедности, а в достаточно обеспеченных условиях для сельской местности. Тем не менее, именно эта легенда помогла создать романтизированный образ поэта, который сохраняется в массовом восприятии до сих пор.

