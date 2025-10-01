Выбрал тюрьму вместо службы: рэпера Макана могут посадить за уклонение от армии

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) может попасть в тюрьму за уклонение от армии. Молодой человек проигнорировал за последний год уже шесть повесток, передает телеграм-канал Mash. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что может грозить артисту.

Как пишет Mash, седьмая повестка уже направлена по адресу артиста. И в случае повторного игнорирования его ждут санкции. Юрист Капштык подчеркнул, что в случае подачи иска Макану не избежать уголовной ответственности.

«Если есть подтверждение, что повестки направлены и получены, то наказание однозначно будет. С другой стороны, возможен вариант, что он явится на призывной пункт и пойдет служить», — пояснил специалист.

Как отметил эксперт, по статье УК РФ 328 — «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» — рэперу может грозить до двух лет лишения свободы.

«Согласно Конституции РФ, всеобщая воинская повинность является обязательной. Срок не такой большой и уклонение от армии фактически идет ему во вред», — заключил Капштык.

