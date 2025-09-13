В воскресенье, 14 сентября, в России отмечается День танкиста — профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов бронетанковых войск. Его дата приходится на второе воскресенье сентября. История и традиции праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История возникновения

День танкиста был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1946 года. Поводом стало признание огромных заслуг танковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне, а также их вклада в развитие военной науки и техники. Впервые праздник отметили 8 сентября 1946 года.

Согласно указу, «Всесоюзный день танкистов» отмечался ежегодно во второе воскресенье сентября. В этот день во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Челябинске, Горьком, Нижнем Тагиле, Свердловске, Харькове, Омске, Хабаровске и Владивостоке в честь праздника производились по двадцать артиллерийских залпов.

После распада СССР традиция сохранилась. В России праздник отмечается ежегодно, а в ряде других стран постсоветского пространства он также оставался официальным или памятным днем.

Как отмечают праздник

Традиционно День танкиста сопровождается торжественными мероприятиями в воинских частях и гарнизонах. Проводятся парады и демонстрации бронетехники, спортивные соревнования, концерты для военнослужащих и их семей.

14 сентября в парке «Патриот» пройдет праздник в честь Дня танкиста. В 13:00 здесь начнется показ образцов отечественного вооружения и техники в действии. Гостей ждут орудийные залпы, запах пороха и атмосфера настоящего сражения.

В этот день ветеранам танковых войск вручают награды, проходят памятные встречи, а также возложение венков к памятникам воинам-освободителям. В музеях и на открытых площадках организуют выставки, где можно увидеть легендарные танки. Главным символом праздника стал танк Т-34 — машина, ставшая одним из самых узнаваемых образов Победы. Многие памятники танкистам по всей стране выполнены именно в виде этого легендарного танка.

