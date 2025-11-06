«18 лет, а уже скуф»: как и почему Люк Литтлер стал самым сексуальным спортсменом планеты

18-летний чемпион мира по дартсу Люк Литтлер признан самым сексуальным спортсменом планеты по версии женщин Великобритании, сообщает The Sporting News. Выбор оказался неоднозначным для многих из-за внешнего вида спортсмена, отличающегося от общепринятого «красавчика». Почему британские женщины сделали такой выбор — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чем известен Литтлер

Люк Литтлер — английский профессиональный игрок в дартс, родившийся 21 января 2007 года в городе Уоррингтон. Известен под прозвищем The Nuke, он с детства увлекался дартсом и уже к девяти годам выступал в юношеских лигах, где быстро проявил себя как талантливый и уверенный игрок. В юном возрасте он начал выигрывать национальные юниорские турниры и в 2022-2023 годах стал одним из самых заметных молодых дартистов в мире.

В 2025 году Литтлер вошел в историю, выиграв чемпионат мира по дартсу под эгидой Professional Darts Corporation (PDC) и став самым молодым чемпионом мира в истории этого турнира. Его уверенная игра, высокая точность и спокойствие под давлением принесли ему мировое признание и второе место в рейтинге PDC. Ранее он уже громко заявил о себе, дойдя до финала чемпионата мира 2024 года, где проиграл Люку Хамфрису, но продемонстрировал уровень, сравнимый с лучшими профессионалами.

Литтлер бросает правой рукой и использует дротики Target весом 23 гр. Его выход на сцену сопровождает песня Greenlight Pitbull’а. Несмотря на юный возраст, он стал одним из самых популярных спортсменов в мире дартса, вдохновив новое поколение игроков.

Безопасный типаж

Как уточняет The Sporting News, Литтлера выбрали самым сексуальным спортсменом в мире на британском сайте знакомств для женатых и замужних людей, ищущих роман на стороне. В Сети провели опрос среди около 2 тыс. женщин из Великобритании. По его итогам именно Люк Литтлер стал самым привлекательным атлетом. Представитель сайта отметил, что этот результат стал «победой настоящих мужчин во всем мире», добавив, что современные женщины все меньше интересуются «идеально отретушированными» красавцами. Второе место в рейтинге досталось боксеру Тайсону Фьюри, а замкнул тройку лидеров пилот «Формулы-1» Ландо Норрис. Четвертым стал еще один представитель дартса — Люк Хамфрис. Следом в списке оказались теннисист Карлос Алькарас, звезда «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси, полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, теннисист Джек Дрейпер, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и боксер Энтони Джошуа.

Фото: [ соцсети ]

При этом россиянки не оценили выбор британок, написав в комментариях под различными постами, следующие комментарии: «Он выглядит на 40», «Сама сексуальность», «18 лет, а уже скуф» и многое другое. Психолог Татьяна Маремпольская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила причины такого выбора в Великобритании.

«Женщина что ищет на сайте знакомств? Безопасного мужчину, чтобы комбинировать свои переживания и общаться с ним. И вот этот добряк внушил внешнее спокойствие. У женщин его доброжелательность во взгляде вызывает доверие», — пояснила эксперт.

При этом психолог уточнила, что выбор женщин объясняется также и тем фактом, что его никто не рассматривает как спортсмена в привычном виде.

«Женщинам с человеком не спортом заниматься, а строить отношения. Для сайта знакомств и построения отношений — это безопасный объект в виде такого спортсмена», — выразила мнение специалист.

Привычные доминаторы спорта могут, наоборот, отпугнуть женщину, поскольку они будут полностью контролировать ситуацию в жизни, заключила Маремпольская. Тему безопасности также выделила и психолог Инна Макарова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Выбор Люка Литтлера самым сексуальным спортсменом, вероятно, обусловлен не столько его внешними данными, сколько тем впечатлением, которое он создает у других. Он выглядит обычным земным парнем, которого можно запросто встретить в обычной жизни, а не небожителем с обложек. Литтлер не выглядит высокомерным, недоступным или небезопасным “плохишом”. Возможно, исходя из выбора участвовавших в голосовании женщин, им стали важнее не идеальные мускулы, а какое-то другое впечатление от мужчины», — заключила Макарова.

