18 октября: какой сегодня православный праздник, традиции и приметы этого дня

Православный праздник Собор Московских святителей ежегодно отмечается 18 октября. Подробнее о традициях праздника и приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

Собор Московских святителей — важный праздник в Русской православной церкви, олицетворяющий духовное наследие и единство Московской митрополии. Его истоки уходят в глубокую древность, когда в 13-14 веках образовывались и утверждались духовные центры вокруг Москвы. Этот праздник был установлен в память о святителях, которые внесли значительный вклад в развитие русской православной традиции и укрепление веры среди народа.

В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить память святых, чьи имена вписаны в историю Руси. Одной из основных традиций является соборное богослужение, в ходе которого читаются молитвы. Также в российских городах проходят специальные мероприятия: концерты, выставки и лекции, посвященные истории церкви и жизни святых. Таким образом, Собор Московских святителей не только возвращает к историческим корням, но и служит подтверждением живой связи поколений православных верующих.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы 18 октября

Безветренная погода в этот день обещает похолодание;

Щелканье и треск деревьев осенью — к хорошей погоде;

Птицы дружно улетают на юг — к суровой зиме;

Если чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат, значит пойдет дождь;

Если туман после восхода солнца исчезает, значит погода будет хорошей;

Если снег в этот день не выпадает — зима наступит не скоро;

Нельзя завидовать чужим успехам и хватиться своими;

Нельзя ругаться, оскорблять и сплетничать;

Нельзя лениться, чтобы неприятности в дом не притянуть.

Именины в этот день отмечают: Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон, Григорий, Денис, Матвей, Гавриил.

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