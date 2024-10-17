18 октября: какой сегодня православный праздник, традиции и приметы этого дня
Фото: [freepik.com]
Православный праздник Собор Московских святителей ежегодно отмечается 18 октября. Подробнее о традициях праздника и приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции праздника
Собор Московских святителей — важный праздник в Русской православной церкви, олицетворяющий духовное наследие и единство Московской митрополии. Его истоки уходят в глубокую древность, когда в 13-14 веках образовывались и утверждались духовные центры вокруг Москвы. Этот праздник был установлен в память о святителях, которые внесли значительный вклад в развитие русской православной традиции и укрепление веры среди народа.
В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить память святых, чьи имена вписаны в историю Руси. Одной из основных традиций является соборное богослужение, в ходе которого читаются молитвы. Также в российских городах проходят специальные мероприятия: концерты, выставки и лекции, посвященные истории церкви и жизни святых. Таким образом, Собор Московских святителей не только возвращает к историческим корням, но и служит подтверждением живой связи поколений православных верующих.
Фото: [freepik.com]
Приметы 18 октября
- Безветренная погода в этот день обещает похолодание;
- Щелканье и треск деревьев осенью — к хорошей погоде;
- Птицы дружно улетают на юг — к суровой зиме;
- Если чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат, значит пойдет дождь;
- Если туман после восхода солнца исчезает, значит погода будет хорошей;
- Если снег в этот день не выпадает — зима наступит не скоро;
- Нельзя завидовать чужим успехам и хватиться своими;
- Нельзя ругаться, оскорблять и сплетничать;
- Нельзя лениться, чтобы неприятности в дом не притянуть.
Именины в этот день отмечают: Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон, Григорий, Денис, Матвей, Гавриил.
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