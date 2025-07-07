До +36: аномальная жара после похолодания ожидается в Москве и Подмосковье на неделе с 8 по 11 июля

После нехарактерного для июля похолодания в Москве и Подмосковье наступает аномальная жара. На неделе температура воздуха поднимется до +36 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 8 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, температура в столице +19…+21, в центре +23…+25 градусов.

«Днем кратковременный дождь, местами гроза, в Москве сильная жара — от +29 до +31 градуса. По области ночью +16…+21, днем +29…+33 градуса. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Переменная облачность сохранится и в среду, 9 июля. Также ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

«Температура в столице ночью +19…+21 градус, в центре +22…+24. Днем +31…+33 градуса. В Подмосковье ночью +16…+21, днем +29…+34 градуса. Ветер южной четверти, ночью — от 3 до 8 метров в секунду, днем — от 6 до 11 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг, 10 июля, в столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Температура ночью +21…+23, в центре +24…+26. Днем небольшая облачность, без осадков. Температура +33…+35 градусов. В Подмосковье ночью +17…+22, днем +30…+35 градусов. Ветер южный, юго-восточный, ночью — от 3 до 8 метров в секунду, днем — от 6 до 11 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В пятницу ожидается переменная облачность и без осадков. Температура ночью +17…+22, днем +31…+36 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в течение недели будут преимущественно выше нормы. В вторник столбики покажут 740 мм ртутного столба, в среду — 744 мм ртутного столба. С четверга показатели еще подрастут: в четверг — 745 мм ртутного столба, а в пятницу — 746 мм ртутного столба.

Изменения атмосферного давления, особенно его снижение, могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья людей, имеющих диабет, пониженное кровяное давление или заболевания костно-мышечной системы. В подобных обстоятельствах могут проявляться такие признаки, как одышка, аритмия, общая слабость, повышенная тревожность и снижение способности к сосредоточению.

Увеличение атмосферного давления может представлять угрозу для здоровья людей, страдающих гипертонией, метаболическими расстройствами, а также для тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.

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