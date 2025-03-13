40 лет плотских утех Тома Круза: что известно о его девушках

Голливудского холостяка Тома Круза не так давно заметили в компании молодой актрисы, которая младше его на 26 лет. Папарацци застали 62-летнего актера с 36-летней Аной де Армас в одном из ресторанов Лондона в День всех влюбленных. А в прошлом году Тому приписывали роман с 25-летней певицей. Почему легенду кино тянет на молодых девушек и что известно о его личной жизни — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История личной жизни

В течение своей звездной карьеры, которая началась в начале 1980-х годов, Круз приобрел репутацию не только как талантливый актер, но и как обладатель бурной и насыщенной личной жизни. Первой известной любовью Тома Круза была Мими Роджерс. Они познакомились в 1981 году и через 6 лет поженились. Этот брак стал для Круза важным этапом в плане эмоционального роста и связей в киноиндустрии. Тем не менее сам брак продлился всего три года.

Одним из самых известных романсов Тома Круза стал его брак с актрисой Николь Кидман. Пара встретилась на съемках фильма «Дрожь земли» в 1989 году и вскоре поженилась. Их брак стал настоящей сенсацией. В течение 11 лет совместной жизни Том и Николь усыновили двоих детей — Исабеллу и Коннора. Однако в 2001 году пара объявила о разводе, что стало большим шоком для многих поклонников.

Следующей важной страницей в личной жизни Круза стала его связь с актрисой Пенелопой Крус. Их роман начался в 2001 году на съемках «Обсуждая Мэри», отношения продолжались более трех лет. В 2004 году пара рассталась. В 2005 году Том Круз начал отношения с актрисой Кэти Холмс. Их роман был охвачен массой внимания со стороны СМИ. Вскоре пара обручилась, а в ноябре 2006 года у них родилась дочка Сури. Однако в 2012 году Кэти Холмс подала на развод.

После развода с Кэти Холмс у Тома Круза было несколько краткосрочных романов, например, с актрисами Эмили Теннер и Дженнифер Эспозито, но ничего серьезного и долгосрочного.

Фото: [ Кадр из фильма «Такси: Южный Бруклин». Режиссер Ф. Берт. 2014 год ]

Не готов к серьезным отношениям

По мнению психолога Марианны Абравитовой, Том Круз подходит под пословицу «маленькая собачка до старости щенок».

«У него типаж и внешний вид небольшого, моложавого мужчины. Конечно, такие люди остаются шустренькими до самой старости, не ощущая свой возраст. Им кажется, что по возрасту они подходят именно таким молодым девушкам, потому что молоды сами», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такие, как Том Круз, по словам психолога, не принимают свой возраст, поэтому и встречаются с девушками младше.

«Он встречается с ровесницами по психологическому возрасту, и для него это не поддержка своего возраста или доказательство, что он еще ого-го — он как раз чувствует себя молодым человеком. То, что Том Круз никак не может остановиться на одной девушке, тоже говорит о том, что он считает, что у него вся жизнь впереди», — добавила эксперт.

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