7-Eleven появится в России: что об этом известно, и где откроют первый магазин

Сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на данные о регистрации в РФ восьми товарных знаков, а также логотипа на бумажных пакетах и фирменных полосок, используемых в оформлении магазинов. Что известно о сети, и могут ли магазины появиться в РФ, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доставка импорта

По данным Shot, компания зарегистрировала в РФ восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети. Из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык все получилось оформить только со второго раза. При этом сеть магазинов может стать реальностью российского рынка. Как отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такой вопрос является открытым для России, однако многое зависит и от западных брендов.

«В первую очередь, это желание самих владельцев быть представленными в России. Им необходимо приобрести готовое здание, либо взять в аренду, вложиться в оборудование, продукцию, персонал и в развитие», — пояснила эксперт.

Во-вторых, стоит вопрос юридический — как именно оформиться в России, отметила специалист.

«Здесь, на самом деле, есть вариант: не обязательно регистрироваться под брендом 7-Eleven. Можно зарегистрировать юридическое лицо под совсем иным названием, а владелец будет американский, либо в формате совместного предприятия, то есть частично российские учредители, частично — американские», — заявила она.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ ]

При этом экономист считает, что у американской сети магазинов есть возможность зайти на рынок достаточно глубоко.

«7-Eleven — крупная компания, обладающая финансовой и дистрибьюторской мощью. Самое главное преимущество — это возможность доставить на территорию России зарубежную импортную продукцию, по которой российский покупатель соскучился, либо ту продукцию, которую еще не смогли заместить либо поставками через третьих стран, либо производством аналогов на территории России», — выразила мнение эксперт.

Также специалист напомнила, что сейчас граждане чаще пользуются услугами доставки из магазинов, поэтому при реальном появлении 7-Eleven в РФ американцам стоит задуматься о развитии этой сферы.

«Если они сделают ставку на доставку продукции импортного производства, то они смогут достаточно быстро зайти на рынок», — пояснила экономист.

Где именно может появиться первый магазин — неизвестно, зависит от договоренностей с правительством РФ, заключила Литвиненко.

Крупная американская сетка

История 7-Eleven началась в 1927 году в Далласе, штат Техас, где компания Southland Ice Company занималась продажей льда. Один из сотрудников, Джон Джефферсон Грин, заметил, что покупателям удобно приобретать не только лед, но и продукты повседневного спроса — молоко, хлеб, яйца. С разрешения владельца, Джо С. Томпсона, он стал продавать их прямо со склада, создав тем самым совершенно новый формат торговли — магазин шаговой доступности, открытый дольше, чем обычные продуктовые лавки. Этот эксперимент оказался успешным, и вскоре идея быстро распространилась по всему городу.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ ]

C 1950-х годов сеть 7-Eleven активно развивалась через франчайзинг и международное партнерство. В 1973 году японская компания Ito-Yokado получила лицензию на открытие магазинов под брендом 7-Eleven в Японии. Успех японского филиала превзошел ожидания: сеть росла стремительно и со временем превзошла по масштабам американский рынок. В 1991 году японские инвесторы из Ito-Yokado и Seven-Eleven Japan выкупили контрольный пакет акций американской материнской компании, а к 2005 году бренд полностью перешел под управление японского холдинга Seven & I Holdings Co., Ltd. Сегодня под вывеской 7-Eleven работает более 83 тыс. магазинов в 17 странах мира, и этот бренд остается символом удобства, доступности и быстрой повседневной покупки.

