Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Индия вскоре завершит процесс сокращения закупок российской нефти, однако этот курс будет продолжен и после урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также призвал Китай последовать примеру Индии и отказаться от поставок из России. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, добьется ли американский лидер своего.

Как уточнили РИА Новости в посольстве Китая в Вашингтоне, Пекин отвергает давление и принуждение и выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой. При этом политолог Перенджиев считает, что Трамп уже наговорил многое в отношении РФ и ее союзников, не имеющее ничего общего с реальностью.

«Трамп занимается в последнее время саморекламой и самопозерством. Индия не собирается отказываться от российской нефти. Может быть, они откажутся от каких-то объемов, но полностью не откажутся. А Трамп хочет показать, что он якобы сильный и многих может согнуть», — заявил эксперт.

Также специалист напомнил, что индийские и российские власти напрямую о таком не заявляли.

«До этого Трамп тоже много насвистел в эфире. Иногда кажется, что перед эфиром он что-то потребляет. Поэтому давайте относиться к этим словам как к человеку, который “немножко выпил”», — заключил Перенджиев .

