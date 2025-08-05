Адам Кадыров: как 17-летний сын главы Чечни за два года занял посты в силовых структурах республики

Сын главы Чеченской Республики Адам Рамзанович Кадыров за короткий срок прошел путь от подростка, известного в основном по религиозным и спортивным достижениям, до одной из ключевых фигур в силовом блоке региона. Сейчас Кадыров-младший занял должность ответственного за координацию оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа от имени республики. С чего начал Адам Кадыров и к чему пришел к своим 17 годам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Защитник Газы

5 августа Адам Кадыров назначен ответственным за координацию оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа от имени республики. Как сообщили в департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, в Чечне возобновляется сбор гуманитарной помощи, ранее приостановленный. Акция проводится в поддержку пострадавшего мирного населения.

Собранные пожертвования — продукты питания и медикаменты — будут направляться непосредственно жителям Газы.

Происхождение и первые шаги

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года в Грозном. Он седьмой ребенок в семье Рамзана и Медни Кадыровых. В публичном поле Адам начал появляться с раннего возраста, прежде всего в контексте исламского воспитания. Уже в возрасте шести лет он стал хафизом — человеком, выучившим наизусть весь Коран.

Кроме того, Адам участвовал в детских турнирах по ММА, занимался борьбой, а также появлялся в религиозных и культурных мероприятиях. В частности, он снимался в эпизоде популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».

Фото: [ соцсети ]

Награды и карьерный рост

В сентябре 2023 года Адам Кадыров получил известность в Сети после скандала с избиением арестованного Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде. Сам глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал действия сына.

После инцидента Адам получил звание «Герой Чеченской Республики», а также был удостоен нескольких ведомственных наград. За 10 дней он получил две медали: от МВД Чечни и Росгвардии. Это стало первым сигналом к началу его стремительного карьерного роста.

Самый молодой начальник службы безопасности

В ноябре 2023 года Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. В связи с этим назначением он был внесен в Книгу рекордов России как самый молодой руководитель службы безопасности субъекта федерации.

В апреле 2024 года стало известно, что 16-летний Адам стал куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе — одного из крупнейших центров подготовки бойцов в стране. О его назначении сообщал «Кавказский узел». Как уточнялось, он начал регулярно посещать учебные полигоны, давать указания, следить за дисциплиной и тренировками.

Весной 2025 года появились сообщения о его новом назначении — теперь уже в МВД. Адам стал куратором министерства внутренних дел Чечни. Он контролировал работу полицейских подразделений, участвовал в совещаниях с руководством республики, а также проводил проверки и давал рекомендации.

Кульминацией карьерного пути стал апрель 2025 года, когда Адам Кадыров был назначен секретарем Совета безопасности Чеченской Республики. Он стал самым молодым секретарем Совбеза субъекта России.

Ранее Адам Кадыров сыграл свадьбу в чеченском селе Ахмат-Юрт (бывший Центарой), с чем его поздравил даже президент РФ Владимир Путин.