Адвокат Воробьева: развод Джигана и Оксаны Самойловой может затянуться на годы

Несмотря на то, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом еще осенью, они все еще остаются мужем и женой из-за сложностей в процессе развода, который был приостановлен из-за встречного иска рэпера о признании брачного договора недействительным. Адвокат и советник по защите семьи и бизнеса Яна Воробьева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какова вероятность обнуления брачного договора и сколько еще продлится бракоразводная процедура звезд.

Может затянуться на годы

По словам эксперта Воробьевой, брачный договор может быть оспорен, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, например, когда все имущество фактически переходит другому супругу.

«Судя по всему, именно этот аргумент используется в споре между Оксаной Самойловой и Джиганом. Дополнительным основанием для признания брачного договора недействительным может быть то, что сторона не понимала характер осуществляемых действий в силу каких-либо обстоятельств (болезнь, прием сильнодействующих препаратов, сильные переживания и так далее)», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ соцсети ]

Если эти обстоятельства подтвердятся в суде, продолжила она, риск признания брачного договора недействительным действительно высок.

«В целом бракоразводные процессы длятся от шести месяцев и при наличии споров об имуществе, детях или оспаривания брачного договора могут затягиваться на два-три года и больше», — заключила Воробьева.

Подписал в рехабе

Самойлова подала на развод осенью, устав от 13-летнего брака. На последнем заседании суда, где супруги отсутствовали, представлявшие их адвокаты сообщили о возникших разногласиях, связанных с брачным контрактом.

По условиям договора, подписанного во время пребывания Джигана в рехабе, все совместно нажитое имущество должно перейти Оксане в случае развода. Джиган, по словам его адвоката, не знал о деталях и последствиях этого договора до начала бракоразводного процесса и считает, что подписал его в уязвимом состоянии. Рэпер подал встречный иск, который был принят судом, и теперь вопрос о разделе имущества и действительности брачного контракта будет рассмотрен в Савеловском суде.

Адвокат Самойловой утверждает, что для его клиентки такой поворот событий стал неожиданностью, и она не обсуждала подобный вариант. Возможность примирения сторон пока остается открытой, если кто-то из них отзовет свой иск.

