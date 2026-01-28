«В СИЗО люди становятся более сговорчивыми»: адвокат раскрыла правду, почему Гусейна Гасанова обвиняют в отмывании денег

Блогера Гусейна Гасанова могут судить по статье 174 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова.

Ранее телеграм-канал Baza писал о завершении расследования по делу блогера. При этом сам Гасанов вместе со своим адвокатом Михаилом Юсуповым настаивают на прекращении уголовного преследования. По их версии, блогер не понимал противоправного характера своих действий, поскольку считал, что сэкономленные средства были получены в рамках законной предпринимательской деятельности.

Следствие, в свою очередь, полагает, что в период с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов более чем на 175 млн рублей, из которых 68 млн были легализованы через различные схемы и направлены на покупку апартаментов в «Москва-Сити». По статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере ему может грозить до семи лет лишения свободы. Адвокат Жирова подчеркнула, что в последнее время распространилась практика, когда помимо привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов, следственные органы вменяют еще и легализацию денежных средств, полученных преступным путем по статьей 174 УК РФ.

«Я считаю эту практику неприемлемой, так как состав отмывания состоит в другом. Возможно, многие помнят знаменитого американского мафиози Аль Капоне. Так вот даже сам термин “отмывание” появился благодаря его знаменитым прачечным — по всему Нью-Йорку работали заведения со стиральными машинами, которые якобы зарабатывали миллионы долларов. Аль Капоне таким образом вводил в легальный оборот деньги, на самом деле полученные преступным путем [торговля алкоголем во времена сухого закона, проституция и так далее]», — пояснила эксперт.

Фото: [ commons.wikimedia/Burrows-Ackerman ]

По ее словам, именно для борьбы с подобными действиями в уголовных кодексах всего мира существует подобная статья. Однако в России правоохранители вменяют ее при уклонении от уплаты налогов, считает адвокат.

«Они рассуждают следующим образом: налогоплательщик должен был оплатить деньги в бюджет, но не сделал этого. На сэкономленные средства он купил недвижимость [яхту, завод и прочее] — это и есть отмывание. Однако на самом деле сэкономленные деньги не получены преступным путем, они заработаны совершенно законным образом [на курсах, как в случае с блогером] — тут я полностью согласна с защитой Гасанова. В то же время суды подобные аргументы, как правило, не слышат и вменяют статью 174 УК РФ», — выразила мнение специалист.

Делается это по вполне понятным причинам, уточнила адвокат. По налоговым преступлениям срок давности небольшой — от двух до шести лет, поэтому к моменту суда он часто истекает. А по легализации срок давности — 10 лет.

«Кроме того, по налоговым преступлениям нельзя избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, а по статье 174 УК РФ — можно. Как известно, в СИЗО люди становятся гораздо более сговорчивыми. Как вишенка на торте: уголовное преследование по налоговым преступлениям может быть прекращено, если полностью погасить долги перед бюджетом. А обвинение в легализации таким образом “отбить” невозможно. Разумеется, защита Гасанова действует совершенно правильно. В то же время перспективы прекращения представляются мне крайне сомнительными», — заключила Жирова.

