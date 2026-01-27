Напал на женщину с ложкой для обуви: что грозит москвичу, ненавидящему курьеров соседки

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, напавшего на свою соседку-пенсионерку с ложкой для обуви. Теперь мужчине может грозить административный арест на 15 суток, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

Инцидент произошел на улице Медынской. По словам пожилой женщины, на нее напал пьяный сосед из-за ее частых заказов через интернет-сервисы доставки. 53-летний москвич, недовольный неудобствами, которые, по его мнению, создавали курьеры, набросился на пенсионерку с ложкой для обуви, нанеся ей несколько ударов. Правоохранители задержали агрессора и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По словам юриста, ситуация, с одной стороны, довольно распространенная, так как соседские бытовые конфликты — не редкость.

«С другой стороны, ситуация неоднозначная, так как он был задержан по звонку экстренной помощи. Во-первых, ответственность зависит от того, получила ли пенсионерка какие-либо травмы. Во-вторых, важно принять во внимание личность задержанного — был ли ранее судим, привлекался ли за какие-либо хулиганские действия», — пояснил Капштык интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для выявления фактического причинения вреда здоровью, продолжил эксперт, будет проведена проверка и принято процессуальное решение в виде привлечение нападавшего либо к административной, либо к уголовной ответственности.

«Это может быть административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Но, если выявятся иные отягощающие факторы, например — судимость, то возможно и уголовное дело по статье о хулиганстве. Это вопрос для следователей, которые будут проводить дознание, а степень вины и вид наказания уже будет определять суд», — заключил Капштык.

