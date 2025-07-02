Захарова предостерегла россиян от поездок в Азербайджан: безопасно ли лететь в Баку на фоне накала отношений с Москвой

Поездки в Азербайджан для российских туристов сейчас безопасны, несмотря на накаленную обстановку между странами. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт по туризму Николай Мельник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге призвала россиян при поездках учитывать обстановку в Азербайджане. Как отметил эксперт Мельник, сейчас рекомендаций или запретов по поездкам в закавказскую республику от Министерства иностранных дел и Минэкономразвития не поступало.

«Все туроператоры и турагентства подчиняются рекомендациям либо запретам от МИД и Минэкономразвития. Мария Захарова не является регулятором в данном случае, и все, что она говорит, можно рассчитывать только как рекомендацию. Рекомендации со стороны Минэкономразвития и МИД сегодня не поступало. Туроператоры и турагентства не получали никаких сообщений на тему того, что россиянам советуют воздержаться от поездок в Азербайджан. Пока такого сообщения не будет, поездки безопасны», — пояснил специалист.

Как отметил Мельник, сейчас из-за накала ситуации между странами формируется фон падения продаж билетов в Азербайджанскую Республику. Кроме того, информацию об отсутствии каких-либо запретов подтвердил и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Официальных рекомендаций МИД по посещению Азербайджана не было. В соответствии с законом такие рекомендации дает либо МИД, либо Минэкономразвития», — заявил Барзыкин.

Турагент Дмитрий Мир в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подтвердил безопасность поездок в закавказское государство для россиян.

«По моему мнению, обычным гражданам точно нечего бояться при поездке в Азербайджан. Если будет что-то серьезное, то авиасообщения между странами снимут», — заключил Мир.

Ранее стало известно, есть ли шанс на потепление отношений РФ и Азербайджана.