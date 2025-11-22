Аист несет подарок: для этих трех знаков Зодиака шанс забеременеть на следующей неделе возрастает

Энергетика плодородия на неделе с 24 по 30 ноября благоволит Ракам, Тельцам и Рыбам в вопросах зачатия ребенка. Как заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова, представительницы этих знаков Зодиака имеют повышенный шанс забеременеть на следующей неделе.

Энергия дома и семьи будет на подъеме для Раков. Их ожидает теплая и заботливая атмосфера, подчеркнула эзотерик.

«Телец — знак земной и стабильный, часто ассоциируется с природным циклом роста. Следующая неделя — удачное время для Тельцов, которые давно думают о детях», — отметила Астратова.

Кроме того, по ее словам, сильная эмоциональность и интуитивность создадут «мягкую» энергетику плодородия для Рыб.

